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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة ساخنة بين أسوريو ولاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

صدى البلد

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز  والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص المدير الفني  على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التي يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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