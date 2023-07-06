حشيش وأفيون بـ 145 مليون جنيه.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات ضخمة |صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بعدما تم ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرامًا من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين ضمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المواد الخدرة والإتجار بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى شديد الخطورة (17) عنصرًا، وبحوزتهم (طن حشيش - 2 كيلو جرام أفيون – سلاح نارى – عدد من الطلقات - 7 سيارات).. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (145 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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