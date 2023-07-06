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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير عام المتحف المصري بالتحرير: بدأنا بالفعل تنفيذ فكرة مبادرة «راديو»

المتحف المصري
المتحف المصري

قال الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن مبادرة «راديو المتحف المصري» جاءت بناءً على توجيهات وزير السياحة والآثار إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقطاع المتاحف، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي بطرق متنوعة، لذلك جاءت المبادرة من أجل إعادة فكرة الراديو الجليلة لأذهان المواطنين.

وأضاف «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الناس متجه أكثر للتقنية الحديثة والسوشيال ميديا، وبدأت تبتعد عن الزمن الجميل الخاص بالراديو». 

وأشار إلى أن فريق السوشيال ميديا بدأ في تنفيذ فكرة مبادرة «راديو المتحف المصري»، إذ يجري تسجيل فقرات متنوعة للردايو بأصوات أمناء من المتحف المصري، فعلى سبيل المثال تقديم معلومات عن الأنشطة التي تُجرى داخل المتحف فضلا عن شرح الآثار وغيرهما.

وأوضح أن المتحف المصري مكان للزيارة فعليا، ولكن هناك أقساماً كثيرة بالمتحف المصري كالترميم والتعليم والأرشيف، يقوم المسئولون بها بتسجيل الفقرات، وبالتالي إعلانها على السوشيال ميديا.
 

 

 

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