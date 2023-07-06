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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب461 طالبا وطالبة فى امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية بالقليوبية

امتحانات
امتحانات

أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية غياب 461 طالبا وطالبة خلال أداء امتحانات اللغة الأجنبية الأولى.

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من ناحية أخرى اصطحب عدد من أولياء الأمور أبناءها حتى الوصول إلى أبواب المدارس ، مؤكدين حرصهم على مرافقة أبنائهم للاطمئنان عليهم قبل وبعد الامتحانات، وذلك بالأدعية وقراءة القرآن، والدعاء لهم باليسر والتسهيل في حل الامتحانات.


من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.


وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية و جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات

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