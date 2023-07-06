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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمماطلة فى سداد مديونيته.. مقتل تاجر مفروشات على يد 5 أشخاص بالغربية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية، بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وتم انتشالها.  

كشفت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركزى شرطة طنطا والمحلة.

 عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالاستدانة من اثنين منهم وتهرب من السداد، وعلى أثر ذلك قام أحد المتهمين باستدراجه إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع "مفروشات"، ولدى وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم (تم ضبطها) والتوجه به لمسكن خاص باثنين من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية واحتجازه به.

وأكدوا قيام المجنى عليه بمماطلتهم فى سداد المديونية، ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته، فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام الاسكندرية العثور على جثة المجني عليه امن الغربية سداد مديونية

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