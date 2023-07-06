زيلينسكي يعلن وصوله بلغاريا لعقد محادثات بشأن الأمن وقمة حلف الناتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي اليوم، الخميس، وصوله عاصمة بلغاريا صوفيا لعقد محادثات مع رئيس البلاد ورئيس الوزراء بشأن قضايا تتعلق بالأمن وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر عقدها الأسبوع القادم.

وكتب “زيلينسكي”، على قناته الرسمية عبر تطبيق تيليجرام، أنه سيتم عقد محادثات بشأن الدعم الدفاعي والتكامل الأوروبي-الأطلسي لأوكرانيا، وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والضمانات الأمنية وتنفيذ صيغة السلام لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.

وانتقد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف زيارة زيلينسكي لبلغاريا ويقول إن كييف توسع الصراع.