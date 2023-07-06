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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين في أسعار الذهب بين الأسواق المحلية والعالمية

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الخميس، رغم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، والتي قد تؤثر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2185 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 9 دولارات، حيث سجلت مستوى 1925 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1873 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17480 جنيهًا.

ذهب مصر: تراجع أسعار الذهب متأثرة بـ "محضر الفيدرالي الأمريكي" 

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات أمس، الأربعاء، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس، الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات اليوم عند مستوى 1928 دولارًا وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.

ولفت إمبابي إلى ترقب الأسواق لصدور بيانات اقتصادية أمريكية لليوم، ومن بينها بيانات التوظيف الأولية وإعانات البطالة وفرص العمل، ومؤشر مديري المشتريات، والتي يمكن أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بعد أن أظهر أمس محضر اجتماع يونيو، أن التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، توقف مؤقت ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة.

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