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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

كواليس المشهد الأبرز
كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز في Mission: Impossible

"الأخطر في تاريخ السينما وأعمال توم كروز" كان هذا الوصف الذي أطلق على المشهد الأبرز في فيلم  Mission Impossible: Dead Reckoning Part One  للنجم العالمي  Tom Cruise والصادر منتصف الأسبوع بدور العرض الأمريكية. 

كشف مقطع فيديو مدته 10 دقائق كيف تم الإعداد لمشهد السقوط  المذهل لـ توم كروز من منحدر حقيقي خلال أحداث فيلم   Mission Impossible: Dead Reckoning Part One.

 توم كروز 

 “500 قفزة بالمظلة و13000 قفزة موتوكروس” كان السر الأكبر وراء نجاح قفزة توم كروز البالغ من العمر 61 عاما في فيلمه الجديد  Mission Impossible.

تمت خطة المشهد الخطير الذي قالت عنها الكاتب والمخرج كريستوفر ماكواري: “هذا أخطر مشهد أعديناه على الإطلاق بالتنسيق مع خبراء متعددين في عدد من التخصصات”. 

Mission Impossible

يظهر في مقطع الفيديو بناء  مسار موتوكروس  على منحدر تم بنائه في النرويج منذ عدة أشهر حيث سار النجم على سطحه 80 قدما للمرة 13000 مرة خلال تدريباته بمعدل  30 قفزة في اليوم اتقانا للمشهد. 

وخلال الإعداد للمشهد البارز، كان يتم إحضار جميع الأدوات المطلوبة  بواسطة مروحية، علما بإن التصوير كان لا يتم إلا في ظروف جوية مثالية سواء من حيث مستوي الضوء و الضباب. 

وتمكن صانعو الفيلم من دراسة الارتفاع الذي كانت تصل إليه كروز حيث وضعوا طائرات بدون طيار وكاميرات في أماكن يمكن فيها التقاط لقطات عن قرب، وفقا لما أكده تقرير لـ “الديلي ميل”.



  

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الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

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