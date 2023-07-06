عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسي

بوسي وزوجها
بوسي وزوجها

قررت الدائرة ٧ مدني المقطم بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد صلاح تجديد حبس زوج المطربة بوسي ١٥ يوماً لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف، على أن يراعي التجديد في الميعاد القانوني.

بتحب ركوب الأتوبيسات.. قصة كريم مع زوجته خديجة في محاكم الأسرة

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

وكان منتج فني وشهرته فطين وهو طليق المطربة بوسي قد أقام دعوى قضائية ضد زوج المطربة يتهمه فيها بالسرقة بالإكراه والخطف، وبناءً عليه تم حبس المتهم علي ذمه القضية رقم 2409 / 2023 جنح المقطم.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على زوج الفنانة بوسى في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة التجمع وجرى ترحيله لقسم شرطة المقطم.

تحقيقات إتهام زوج الفنانة بوسي بالسرقة بالإكراه

وفي وقت سابق انتهت نيابة المقطم الجزئية، من الاستماع إلى أقوال الفنانة بوسي في واقعة اتهام منتج فني لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، واستمعت لأقوال بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول اتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه إثر معاملات بينهما، إذ توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص استولوا على الشيكات منه.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ3 أشخاص استولوا على الشيكات منه وفروا هاربين، كما تبين وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص سرقوا الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي- منتج فني- اتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، كان متفقا معه على سدادها.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد آثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

بوسي المطربة بوسي جنح المقطم زوج الفنانة بوسي قسم شرطة المقطم مباحث القاهرة الفنانة بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

العثور علي كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة |صور

القبض على 3 أشخاص لاحتجازهم تاجر فاكهة بسبب خلافات مالية

ضبط شخصين لتجميعهما زيوت السيارات وإعادة بيعها داخل عبوات جديدة بالقاهرة

الحماية المدنية تنقذ سيدتين محتجزتين داخل شقة بمصر القديمة

لعدم اكتمال حملها .. كيف تخلصت ربة منزل من حياتها بعين شمس؟

اكتشفت علاقة عشيقها بفتاة عبر الفيس بوك..حكاية سيدة تخلصت من حياتها بالخليفة؟

المتهم بحرق محلات سوق عين شمس: مكنتش أقصد وكنت بسيح الخردة

سائق نقل يدهس سيدة أعلي دائري المرج

ترشيحاتنا

ملك السعودية والأمير محمد بن سلمان : الحج حقق نجاحات مشهودة

لن نحيط نفسنا بالسياج.. روسيا ترد على شائعات عمل إنترنت مغلق بالبلاد

وظائف شاغرة في أزهر الشرقية .. الشروط والتفاصيل

منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

بعد تقييد الصين تصديره.. البنتاجون يعلن نقص احتياطيات معدن الجاليوم

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ