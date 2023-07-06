قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسي

قررت الدائرة ٧ مدني المقطم بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد صلاح تجديد حبس زوج المطربة بوسي ١٥ يوماً لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف، على أن يراعي التجديد في الميعاد القانوني.

وكان منتج فني وشهرته فطين وهو طليق المطربة بوسي قد أقام دعوى قضائية ضد زوج المطربة يتهمه فيها بالسرقة بالإكراه والخطف، وبناءً عليه تم حبس المتهم علي ذمه القضية رقم 2409 / 2023 جنح المقطم.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على زوج الفنانة بوسى في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة التجمع وجرى ترحيله لقسم شرطة المقطم.

تحقيقات إتهام زوج الفنانة بوسي بالسرقة بالإكراه

وفي وقت سابق انتهت نيابة المقطم الجزئية، من الاستماع إلى أقوال الفنانة بوسي في واقعة اتهام منتج فني لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، واستمعت لأقوال بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول اتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه إثر معاملات بينهما، إذ توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص استولوا على الشيكات منه.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ3 أشخاص استولوا على الشيكات منه وفروا هاربين، كما تبين وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص سرقوا الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي- منتج فني- اتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، كان متفقا معه على سدادها.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد آثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.