عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يدعو لاجتماع طارئ في القاهرة

صدى البلد

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير،  عزام الأحمد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوجه خلال أيام دعوات للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع الطارئ في القاهرة.

وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الخميس، أن قيادة حركة حماس بدأت حملة لوضع العراقيل أمام عقد الاجتماع.

تدمير 300 منزل و12 شهيدا.. إيران تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، سكان مخيم جنين يشيعون شهدائهم بعد اقتحام القوات الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، قتلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية للقوات الإسرائيلية استمرت يومين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها، إن من بين القتلى الـ12، 4 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في حين وجدت الطواقم الطبية منذ بدء الاقتحام فجر الإثنين، صعوبة بالغة في الوصول إلى المصابين والتعامل معهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

ملك السعودية والأمير محمد بن سلمان : الحج حقق نجاحات مشهودة

لن نحيط نفسنا بالسياج.. روسيا ترد على شائعات عمل إنترنت مغلق بالبلاد

وظائف شاغرة في أزهر الشرقية .. الشروط والتفاصيل

منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

بعد تقييد الصين تصديره.. البنتاجون يعلن نقص احتياطيات معدن الجاليوم

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ