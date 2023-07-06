الرئيس الفلسطيني يدعو لاجتماع طارئ في القاهرة

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوجه خلال أيام دعوات للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع الطارئ في القاهرة.

وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الخميس، أن قيادة حركة حماس بدأت حملة لوضع العراقيل أمام عقد الاجتماع.

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، سكان مخيم جنين يشيعون شهدائهم بعد اقتحام القوات الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، قتلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية للقوات الإسرائيلية استمرت يومين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها، إن من بين القتلى الـ12، 4 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في حين وجدت الطواقم الطبية منذ بدء الاقتحام فجر الإثنين، صعوبة بالغة في الوصول إلى المصابين والتعامل معهم.