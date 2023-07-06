عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 300 منزل و12 شهيدا.. إيران تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين

جنين
جنين

تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس: “هل تطالب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنين؟”.

وقال كنعاني على “تويتر”: “هناك 12 شهيدا و140 جريحا في مدينة ومخيم جنين بالأراضي الفلسطينية، وتدميرا كاملا لشبكات المياه والكهرباء، وتدميرا كاملا لـ 300 منزل والتسبب بأضرار لـ 500 منزل وتدمير الشوارع والمحلات، لافتا إلى أن هذه هي حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فهل تطلب واشنطن وأوروبا من مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟”، الإجابة هي كلا.

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الجيش الإسرائيلي يعثر على طائرة مسيّرة تابعة للمقاومة الفلسطينية بمخيم جنين

على جانب آخر، قال المحلل العسكري للقناة 13 العبرية، أور هيلر، إن العملية العسكرية في جنين قد فشلت في تحقيق العديد من الأهداف، أولها بأن مشكلة مخيم جنين لم تحل، وقد أجرى الجيش اجتماعات لمناقشة الاقتحامات، والاعتقالات والعمليات العسكرية القادمة في جنين.

وأضاف هيلر: "مشكلة أخرى فشلنا بوضع حل لها، هي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، حيث فشل الجيش بإعادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمخيم جنين".

وأشارإلى أنه "في هذه الجولة، أطلقت صواريخ من غزة رغم أن القتال كان في شمال الضفة الغربية، وكذلك للأسف شهدنا عملية صعبة في تل أبيب وعملية في بني باراك، وبالتالي فإن جنين ما زالت ملهمة للمقاومين، والجيش سيتعرض فيها أيضا لمزيد من العبوات الناسفة وربما أيضا في مدن أخرى بالضفة".

جنين الولايات المتحدة المتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الأوروبي مخيم جنين واشنطن اوروبا حقوق الإنسان ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

الإسماعيلي يحسم الجدل حول صحة الهدف الملغي في مباراة الأهلي

موضوعات متعلقة

قناة عبرية: إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهداف عدوانها على جنين

صحف السعودية| "التعاون الإسلامي" تدين اعتداءات إسرائيل على جنين.. واشتراك 10 ملايين في "ثريدز" خلال 7 ساعات

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الجيش الإسرائيلي يعثر على طائرة مسيّرة تابعة للمقاومة الفلسطينية بمخيم جنين

رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

شاهد.. سكان مخيم جنين يشيعون شهدائهم بعد اقتحام القوات الإسرائيلية

نتنياهو يؤكد احتجاز إسرائيلية في العراق.. و"البيت الأبيض" يوصي بإصلاح جنين| صحف الكويت

ترشيحاتنا

مات في الامتحان.. القصة الكاملة لوفاة طالب بعد نقله للمستشفى من لجنة الثانوية العامة

تدمير 300 منزل و12 شهيدا.. إيران تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين

الصور الأولى لحريق شدة خشبية في أعمال إنشاء محور منفلوط العلوي

رحب بهم في الطائرة.. موقف إنساني لشيخ الأزهر مع سياح أمريكيين

كوم تراب.. الصور الأولى لانهيار منزل آخر في إسكندرية مأهول بالسكان

مفاجأة فى أسعار الذهب والعملات اليوم.. وتفاصيل حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ