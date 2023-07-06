تدمير 300 منزل و12 شهيدا.. إيران تكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين

تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس: “هل تطالب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنين؟”.

وقال كنعاني على “تويتر”: “هناك 12 شهيدا و140 جريحا في مدينة ومخيم جنين بالأراضي الفلسطينية، وتدميرا كاملا لشبكات المياه والكهرباء، وتدميرا كاملا لـ 300 منزل والتسبب بأضرار لـ 500 منزل وتدمير الشوارع والمحلات، لافتا إلى أن هذه هي حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فهل تطلب واشنطن وأوروبا من مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟”، الإجابة هي كلا.

على جانب آخر، قال المحلل العسكري للقناة 13 العبرية، أور هيلر، إن العملية العسكرية في جنين قد فشلت في تحقيق العديد من الأهداف، أولها بأن مشكلة مخيم جنين لم تحل، وقد أجرى الجيش اجتماعات لمناقشة الاقتحامات، والاعتقالات والعمليات العسكرية القادمة في جنين.

وأضاف هيلر: "مشكلة أخرى فشلنا بوضع حل لها، هي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، حيث فشل الجيش بإعادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمخيم جنين".

وأشارإلى أنه "في هذه الجولة، أطلقت صواريخ من غزة رغم أن القتال كان في شمال الضفة الغربية، وكذلك للأسف شهدنا عملية صعبة في تل أبيب وعملية في بني باراك، وبالتالي فإن جنين ما زالت ملهمة للمقاومين، والجيش سيتعرض فيها أيضا لمزيد من العبوات الناسفة وربما أيضا في مدن أخرى بالضفة".