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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

عملية دهس وإطلاق
عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.. وكشف هوية المنفذ

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس تفاصيل عمليتي دهس وإطلاق نار في تل أبيب ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادرها أن جنديّا إسرائيلياً قُتل وأصيب اثنان آخران بتبادل لإطلاق النار في مخيم جنين خلال الساعات الأخيرة.

بالمقابل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 117 فلسطينيا بينهم 12 إصابتهم خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وبينما أعلنت قوات الاحتلال بدء الانسحاب التدريجي من مخيّم جنين، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها تدعو إلى "عدم الانجرار خلف رواية الاحتلال الكاذبة"، مؤكدة أنها ما زالت "تتصدى للعدوان الغاشم الذي يستهدف المدنيين والمنازل والمستشفيات".

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن متحدث باسم الجيش الصهيوني قوله إن العملية العسكرية في جنين لم تنتهِ بعد، فيما اقتحمت آليات عسكرية مستشفيات بمدينة جنين.

وأظهرت مقاطع فيديو نجاح المقاومة في مخيّم جنين بايقاع خسائر في صفوف قوات الاحتلال وعطب العديد من الآليات العسكرية.

وارتفع عدد شهداء العملية العسكرية الواسعة التي شنّتها قوات الاحتلال على مخيّم جنين إلى (12) شهيدا.

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