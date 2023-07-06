بعد غياب عن الإعلام.. تعرف موعد لقاء تريزيجيه مع شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موعد لقاء محمود تريزيجيه بعد فترة طويلة من الغياب الإعلامي .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" النجم محمود تريزيجيه لقاء خاص الليلة في ملعب أون تايم الساعة 12 صباحاً بتوقيت مصر".



وكشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي عن مصيره في الفترة المقبلة.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا ، لا أريد التحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي.

وشدد تريزيجيه على أن، كل تركيزه مع منتخب مصر لمواجهة غينيا .

تلقى محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور، عروضًا مغرية للرحيل عن الدوري التركي في فترة الانتقالات الصيفية.

تلقى تريزيجيه عروضًا من الأندية السعودية، وعلى رأسها نادي أهلي جدة الصاعد مؤخرًا إلى دوري روشن للمحترفين.