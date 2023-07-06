عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يضع شرطا في صفقات الأهلي الجديدة

كولر
كولر

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن شرط كولر في صفقات الأهلي المقبل للموسم القادم .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص.. كولر يوصي بالتعاقد مع لاعبين لا تزيد أعمارهم عن ٢٥ سنة في ميركاتو الصيف ".

txt

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي والإسماعيلي بشأن عقوبات رابطة الأندية

txt

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري و5 لاعبين مهددين بالغياب أمام الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل بملعب برج العرب وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت .

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، وبات الأهلي مهددًا بفقد لاعبين مهمين أمام الزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل حال تلقي البطاقة الصفراء خلال مواجهة الاتحاد.

أحمد حسن الاتحاد السكندري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

ترشيحاتنا

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

الدفاع التركية: مليون سوري عادوا لبلادهم بينهم 470 ألفا بـ إدلب

ارتفاع كبير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة| فيديو

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

رويترز: لقاء مرتقب بين بايدن وأردوغان في قمة حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ