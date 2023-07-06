كولر يضع شرطا في صفقات الأهلي الجديدة

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن شرط كولر في صفقات الأهلي المقبل للموسم القادم .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص.. كولر يوصي بالتعاقد مع لاعبين لا تزيد أعمارهم عن ٢٥ سنة في ميركاتو الصيف ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل بملعب برج العرب وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت .

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، وبات الأهلي مهددًا بفقد لاعبين مهمين أمام الزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل حال تلقي البطاقة الصفراء خلال مواجهة الاتحاد.