أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي والإسماعيلي بشأن عقوبات رابطة الأندية

صدم أحمد حسن، جماهير الأهلي والإسماعيلي بقرارات رابطة الأندية بشأن أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" قررت رابطة الأندية، حرمان 2381 من جماهير الأهلي و217 مشجعا إسماعيلاويا من حضور المباريات المتبقية في الدوري لما بدر منهم خلال لقاء أمس الذي جمع بين الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وانتزع النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وتجمد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.