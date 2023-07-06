عشان خاطر أبو محمد صلاح|تعليق مثير من الغندور على موقف الإسماعيلي بالدوري

علق خالد الغندور علي مستوي نادي الإسماعيلي واحتمالية هبوطه من الدوري المصري.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: إن شاء الله سيبقي الإسماعيلي في الدوري وتفرح كل جماهيره و تفرح محافظة الإسماعيلية وأبو نجمنا العالمي محمد صلاح اللي بيشجع الإسماعيلي منذ الصغر".



قررت رابطة الأندية، حرمان 2381 من جماهير الأهلي و217 مشجعا إسماعيلاويا من حضور المباريات المتبقية في الدوري لما بدر منهم خلال لقاء أمس الذي جمع بين الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وانتزع النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.