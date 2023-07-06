تاريخ طويل بدأ بهزيمة الأهلي .. مواجهات المارد الأحمر وزعيم الثغر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري



حقق الأهلي أكبر فوز فى تاريخه على حساب الاتحاد السكندرى موسم 2005-2006 بستة أهداف دون رد، بينما كان أكبر فوز لـ"سيد البلد" على حساب الأهلى 4/1 بقيادة حسام حسن موسم 2014/2015 باستاد القاهرة.

وخاض الفريقان 122 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، حقق النادي الأهلي 81 انتصارًا، فيما فاز الاتحاد السكندري في 16 مباراة وتعادل المارد الأحمر مع سيد البلد 25 مرة وسجل النادى الأهلي 211 هدفا، فيما أحرز الاتحاد السكندري في شباك القلعة الحمراء ٧٤ هدفا.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين موسم 1948-1949 وفاز زعيم الثغر بنتيجة 2-1 حيث سجل ثنائية الاتحاد سعد راشد، بينما أحرز أحمد مكاوى هدف الأهلي الوحيد.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.