فضل قراءة سورة الكهف .. 9 أسرار وآخر وقت لها يوم الجمعة

يبدأ مع دخول ليلة الجمعة البحث عن فضل قراءة سورة الكهف، وأسرار اختصاصها في هذا اليوم من أيام الأسبوع، وآخر وقت يمكن للمؤمن أن يحصد ثوابها وينتفع بأجرها.

قراءة سورة الكهف

وقراءة سورة الكهف من الأمور التي رغبت فيها السنة النبوية المطهرة، حيث إنها تضيئ بين الجمعتين، وهي العاصمة من الدجال إلى غير ذلك من الأسرار التي نرصدها في التقرير التالي.

سورة الكهف هي السورة رقم 18 من كتاب الله، تسبق سورة مريم وتلحق سورة الإسراء، في ترتيب سور القرآن الكريم، عدد آياتها 110 آية، وهي من السور المكية المتأخرة في النزول، إذ أن ترتيب نزولها 69، تتوسط السورة القرآن الكريم، فهي تقع في الجزئين الخامس عشر والسادس عشر، 8 صفحات في نهاية الجزء الخامس عشر و3 في بداية الجزء السادس عشر. تتناول السورة عدة مواضيع، تدور حول التحذير من الفتن، والتبشير والإنذار، وذكر بعض المشاهد من يوم القيامة، كما تناولت عدة قصص، كقصة أصحاب الكهف الذين سُميّت السورة لذكر قصتهم فيها.

ورد حديث نبوي شريف عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وقال سيدنا النبي –صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وأفضل وقت لقراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة.

عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه.

وفي صحيح مسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال، وروى الحاكم في المستدرك مرفوعًا، إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

1- هي نور يهدي المسلم الذي يقرؤها، ويعفيه من فعل المعاصي.

2- ترشد المسلم إلى طريق الخير وتبعده عن الشر.

3- جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

4- تلاوة عشر آيات من سورة الكهف تعفي المسلم من فتنة المسيح الدجال.

5- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، تضىء للمسلم ما بين الجمعتين.

6- وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

7- الفوز بالجنَّة يوم القيامة، حيث يأتي القرآن الكريم يوم القيامة يحاجّ عن صاحبه الذي كان يقرؤه، شفيعًا له.

8- يستحق صاحبه علو الدرجات في الجنة: قال - صلى الله عليه وسلم-: «يقالُ لصاحبِ القرآنِ: اقرأْ وارتقِ، ورتِّلْ كما كنتَ ترتِّلُ في الدنيا، فإنَّ منزلَكَ عند آخرِ آيةٍ تقرؤُها»، إسناده حسن.

9- طمأنينة القلب، حيث يعيش من يحافظ على تلاوة القرآن الكريم وحفظ آياته بطمأنينة عجيبة، يقوى من خلالها على مواجهة الصعاب التي تواجهه، فقد قال– تعالى-:«الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الآية 28).