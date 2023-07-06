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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يضغط والجبلاية تتراجع.. حكام أجانب لإدارة قمة الأهلي والزمالك

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن مباراة القمة بين نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

قال المصدر ذاته أن هناك مساع حثيثة من اجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة  الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز. 

أضاف : رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة يطالبان بقوة البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل. 

استطرد : مطالب رابطة الاندية المحترفة واتحاد الكرة جاءت عقب تهديد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي حال اقامتها بحكام مصريين.  

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الزمالك بين نارين 

بات نادي الزمالك بين نارين بشأن قمة الدوري أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري؛ بعدما خرجت أصوات تطالب بالانسحاب من القمة، اعتراضا على مشاركة محمود كهربا نجم القلعة الحمراء، وعدم تنفيذ عقوبة إيقافه 12 مباراة الصادرة في وقت سابق من اتحاد الكرة.

النادي الأهلي يترقب مشاركة غريمه التقليدي، نادي الزمالك في قمة الدوري من عدمه، لا سيما وأنها تعتبر حاسمة للتتويج بلقب الدوري الممتاز، حال الفوز أمام الإسماعيلي، وأمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يليه.

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جدل فى الزمالك حول لقاء القمة

سادت حالة من الجدل داخل نادي الزمالك حيث خرج فريق يتمسك بتكرار سيناريو الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي؛ اعتراضا على عدم تنفيذ عقوبة كهربا.

فيما يرى فريق آخر، ضرورة خوض اللقاء أمام الأهلي؛ لتفويت الفرصة على الغريم التقليدي في حسم لقب الدوري المحلي، وضرورة تحقيق الفوز على المارد الأحمر، ومواصلة سلسلة الانتصارات. 

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مدرب الزمالك يحسم المشاركة بقمة الأهلي 

ألمح مدرب الزمالك أوسوريو إلى مشاركة الفارس الأبيض فى قمة الدوري أمام الأهلي، عقب الانتهاء من لقاء المقاولون العرب في كأس مصر. 

وقال المدير الفني لنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو :" الفريق خاض معي 52 تدريبا وتدربنا على 3 طرق لعب مختلفة، واللاعبون يعلمون جيدا واجبات مراكزهم، وستكون مباراة الأهلي فرصة كبيرة لإثبات أننا نستطيع منافستهم.

ويلتقي الزمالك وفيوتشر يوم السبت 8 يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام، وستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

 

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