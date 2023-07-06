البنت خرجت ومرجعتش.. فتاة تترك منزل والدتها للعمل في شرم الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة بتغيب (فتاة) مُنذ تاريخ 27/6/2023 .

بالفحص تبين أن الفتاة المشار إليها "مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة" وأنه بذات التاريخ تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة من والدة الفتاة بتغيبها عقب خروجها من المنزل .

بتاريخ 2 الجارى حضرت المُبلغة وبرفقتها كريمتها "المُتغيبة" وأقرت بعودتها للمنزل وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء "دون علمها " وبسؤال المُتغيبة أيدت ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .