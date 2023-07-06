المالية: دفع 43 مليار جنيه للشركات المصدرة.. فيديو

قالت نيفين منصور نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة بدأت منذ ثلاث سنوات ونصف فى دعم المصدرين.

وأضافت نيفين منصور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصرى أفندى"، المذاع عبر قناة “المحور”، أن وزارة المالية قامت بتسديد مستحقات صادرات قرابة الـ 43 مليار جنيه، نيابة عن المصدر المصرى إيمانا بدوره في الاقتصاد.

بدء الصرف

وأوضحت نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه سيتم الأسبوع المقبل، بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”.

وأكدت نيفين منصور أن المبادرة تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.