عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل تعدي شخص على زوجته بسلاح ناري بالإسكندرية

متهم
متهم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إدعاء صاحبة الحساب (مقيمة بمحافظة الإسكندرية) سابقة قيام والدها بالتعدي على والدتها بالسب والضرب عقب إنفصالهما وإطلاقه للنار صوبها بواسطة سلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابتها ، وذلك لإرغامها على الزواج منه مرة أخرى ،كما زعمت قيامه بتحرير المحاضر الكيدية ضدها وتهديدها بالقتل .

بالفحص وسؤال الشاكية (مقيمة حالياً طرف والدتها بدائرة قسم شرطة مينا البصل) قررت بوجود خلافات أسرية سابقة بين والدها ووالدتها وأنها عانت خلال الفترة السابقة بمرض نفسى بسبب تلك الخلافات الأسرية وأضافت بقيامها بنشر التعليق المُشار إليه لقيام والدها بغلق المحل الذى كان تحت إدارة والدتها وعدم قيامها هى ووالدتها بتحرير ثمة محاضر ضد والدها فى هذا الشأن.

 

كما تبين أنه بتاريخ 6/7/201 تبلغ لقسم شرطة العطارين من (والدة الشاكية) بقيام (طليقها) المشار إليه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مُستخدماً فى ذلك سلاح نارى ، حيث تم ضبطه والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة ، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر نُفذ عليه من 6/7/2017 حتى  22/1/2018 وأفرج عنه بذات التاريخ . 

 

وبسؤال المشكو فى حقه قرر بوجود خلافات أسرية بينه وطليقته وأن نجلته تعانى حالياً من مرض نفسى وهو الذى يقوم برعايتها من الناحية الصحية والمالية .. وقيامهما بنشر التعليق المُشار إليه للضغط عليه من أجل عودة المحل ملكه تحت إدارة والدة الشاكية .

اجهزة الامن الاسكندرية التواصل الإجتماعي فيس بوك السلاح الناري شرطة العطارين شرطة مينا البصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

مرتضى منصور يضغط والجبلاية تتراجع.. حكام أجانب لإدارة قمة الأهلي والزمالك

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

سبب وفاة طالب الثانوية العامة أثناء امتحان مادة الإنجليزي | تفاصيل

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. جنرال أمريكي يكشف عن تدخل وشيك لقوات الناتو في أوكرانيا

ممنوع الدخول .. قرار جديد من فنلندا بشأن روسيا

الكويت.. قرار قضائي عاجل يخص أحد المصريين

نادي عريق | أول تعليق من حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

محافظ الإسكندرية : أجمل شواطئ العالم في عروس المتوسط

بعد العرض الخليجي | الزمالك يكشف موقف محمد عواد مع الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ