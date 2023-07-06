تفاصيل سحب كتب أطفال تدعم المثلية من إحدى المكتبات بالشيخ زايد

أكد عمرو بركات صاحب مكتبة فى الشيخ زايد، أنه تم سحب كتب من المكتبة تدعم المثلية.

وأوضح عمرو بركات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أنه لم يكن أحد يتخيل أن تدعم كتب للأطفال من سن عام لـ 3 سنوات المثلية.

وتابع صاحب المكتبة قائلا: “أنه على الفور تم سحب كل الكتب الإنجليزية داخل المكتبة وسيتم مراجعتها قبل عرضها مرة أخرى”.

دور النشر العالمية

وأوضح عمرو بركات، أن المكتبة تتعاون مع كبرى دور النشر العالمية، وتستورد الكتب الأكثر مبيعا.

وكانت إحدى رواد المكتبة حذرت عبر فيديو لها على السوشيال ميديا من وجود كتب تدعم المثلية، وعلى الفور تعاملت المكتبة مع الوضع.