طارق الشناوي: كريم عبد العزيز رقم 1 في مصر يليه أحمد عز

قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إنه لا يوجد فنان مثالى فى مصر مثل الراحل نور الشريف.

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصرى افندى"، المذاع عبر قناة "المحور"، لا يمكن لوم أى فنان يصرح بأنه رقم 1 فى مصر من حيث إيرادات الأفلام، لكن اللوم على غرفة صناعة السينما.

وتابع قائلا: "إن إقبال الجماهير، وآرائهم على فيلم ما هى عناصر تكشف مدى جودته، وأن أغلب شركات الإنتاج تعلن عن إيرادات الأفلام بهدف جذب الجمهور".

الفنانون

وتحدث طارق الشناوى عن الفنانين قائلا: "بيومي فؤاد أكبر فنان مصري له جماهير فى دول الخليج، وأفلام تامر حسنى تحقق إيرادات أعلى خارج مصر".

وأضاف الشناوى: كريم محمود عبد العزيز مشروع نجم جماهيري قادم، وكريم عبد العزيز هو النجم الأول فى مصر والأعلى أجرا وحضورا، وأحمد عز فى المرتبة الثانية".