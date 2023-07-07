عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة وشعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر


قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا قويا خلال الأيام الماضية.

 

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه


قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية إن الإسكندرية بها 64 شاطئا وأكبر شاطئ فيها هو مجاني بالكامل تستطيع أنت وأسرتك أيا كان العدد الدخول بالبطاقة الشخصية فقط دون دفع جنيه واحد.

 

مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة


‏ قال مصطفى بكري أن مرتكب حادث القاهرة الجديدة يدعى زياد حسام الدين آمين ضابط طبيب بالقوات المسلحة برتبة نقيب والده الدكتور حسام الدين آمين أستاذ في كلية طب الزقازيق وعمه الدكتور إبراهيم أمين رئيس قسم أمراض الباطنة في الزقازيق.

 

مصطفى بكري: الرئيس السيسي نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها

‏قال الإعلامي مصطفى بكري أن أعداء مصر مستمرون في ترويج الشائعات وتزييف الواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اللجان الإلكترونية الخاصة بهم، مطالبا كل المصريين بعدم تصديق هذه الشائعات والرد عليهم وكتابة التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونفي هذه الشائعات.


بكري: بيان القوات المسلحة بشأن حادث القاهرة الجديدة يؤكد سواسية الجميع أمام القانون


قال الإعلامي مصطفى بكري إن ‏حادث القاهرة الجديدة أخذ ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لبشاعته، وهذا يضعنا أمام تساؤل ماذا جرى للبشر وماذا جرى للمجتمع المصري، مؤكدا أن بيان القوات المسلحة بشأن الحادث يؤكد أن الجميع أمام القانون سواء.


السياحة والآثار تكشف كواليس استرداد رأس رمسيس الثاني من سويسرا

 

كشف شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، كواليس استعادة  رأس رمسيس الثاني من سويسرا.

 

مصطفى بكري يكشف حقيقة زيادة فواتير الكهرباء


‏قال الإعلامي مصطفى بكري هناك العديد من الناس تتحدث هذه الأيام عن الكهرباء وزيادة فواتير الكهرباء وحتى الآن يبقى الوضع كما هو عليه ولم يحدث جديد.


خبير مروري يوضح عقوبة بطل فيديو قيادة موتوسيكل وأمامه فتاة "على رجله"


كشف اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، عقوبة ميكانيكي الجيزة الذي أجلس فتاة أمامه في وضع مخل بالآداب أثناء قيادته موتوسيكل.

 

مصطفى بكري: صاحب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة اعترف بالواقعة

 

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، حادث مدينتي الذي تسبب في وفاة صيدلانية.


عمرو مصطفى: أنا أشد المعجبين بمحمد منير.. مشروع غنائي مرتقب باسم "مصر"


أكد الفنان عمرو مصطفى، أن هناك مشروع غنائي كبير مرتقب له مع الفنان الكبير محمد منير، مشددًا على أنه من أشد المعجبين به وأول أغنية يستمع لها كانت من غناء الكينج محمد منير.


عمرو مصطفى: ويجز يشتري توزيع ألحان جاهزة بمقابل مادي

 

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن مطرب الراب "ويجز" يشتري توزيعات ألحان جاهزة من أحد التطبيقات التي تبيع الألحان بمقابل مادي، موضحًا أنه يمتلك الدليل على شرائه الألحان.


عمرو مصطفى: اعتزال محمد منير شائعة.. انتظروا أغنية قوية

 

علق الفنان عمرو مصطفى، على حقيقة تفكير النجم محمد منير في اعتزال الفن، مشددًا على أنه لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة وليست حقيقة.

الذهب شعبة الذهب الاسكندرية مصطفى بكري السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لاستئصال الرحم | خاص

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور سيكون إضافة للقلعة الحمراء

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

ترشيحاتنا

بعد غضب شعبي ومطالبات دبلوماسية| حقيقة تسليم السويد حارق القران للعراق.. شاهد

منسي الأسطورة| 7 سنوات على معركة البرث..القصة الكاملة لملحمة الكتيبة 103 صاعقة

مبلغ ضخم.. تعرف على راتب حمدي فتحي السنوي في الوكرة القطري

أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى اتفاق تجاري في المحيط الهادئ

تكلفة استخراج شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج من ماكينة الأحوال المدنية

أخبار السيارات|سعر BMW X2 الجديدة بالسوق.. 5 موديلات رياضية جديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طرق إسعاف الأزمة القلبية..شرب الشاي الساخن يصيبك بمرض خطير

مقطع فيديو يثير ضجة واسعة لزوجين يكشفان عن تكلفة قضاء عطلة لمدة أسبوع

باحث يحذر: شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

فيديو

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ