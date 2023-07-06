مصطفى بكري: الرئيس السيسي نيته خالصة وعايز البلد تقف على رجليها

‏قال الإعلامي مصطفى بكري أن أعداء مصر مستمرون في ترويج الشائعات وتزييف الواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق اللجان الإلكترونية الخاصة بهم، مطالبا كل المصريين بعدم تصديق هذه الشائعات والرد عليهم وكتابة التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونفي هذه الشائعات.



‏وتابع مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، يجب أن يكون المواطن المصري عنصرا فاعلا لأن أعداء مصر كثيرون ونحن نواجه من الجنوب والغرب والشمال الشرقي وباب المندب قائلا "كان الله في عون السيسي".

رسالة للرئيس السيسي



‏ووجه بكري رسالة للرئيس السيسي أن القلة التي تكتب على تويتر لا يمثلون الشعب المصري وبالطبع الشعب المصري حزين على وضعه الاقتصادي لكنه لن يفرط في هذا البلد ولن يتخلى عن مصر أو عن أي شخص وقف بجانبها، متابعا أن الرئيس السيسي وقف بجانب مصر لأن نيته خالصة وعايز البلد توقف على رجليها.