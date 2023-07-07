بينها 35 ألف ردار .. المرور يضبط ‏103342 مخالفة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (103342) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (35365) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (1541) مخالفة السير بدون تراخيص و (29) مخالفة موقف عشوائى و (17) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .