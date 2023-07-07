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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع غير مسبوق في سعر الدولار عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجع الدولار عقب ارتفاعه لفترة وجيزة، مساء أمس الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن سوق العمل لا تزال قوية، وهو ما يزيد احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة الحكومية للمرة الأولى سجلت زيادة متوسطة الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة "إيه. دي. بي" أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قفز الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ فبراير 2022.

ولاحقا، أظهر مسح لمعهد "إدارة التوريدات" نمو قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في يونيو/حزيران مع زيادة الطلبيات الجديدة، مما أضاف إلى البيانات التي تشير إلى متانة الاقتصاد في مواجهة سياسة نقدية أكثر تشديدا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، منها اليورو.

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