رمزي يسى وحسن شرارة في أمسية موسيقية من الرياض| صور

نظمت شركة “بنش مارك” الخميس 6 يوليو ضمن فعاليات “تقويم الرياض” حفل موسيقي كلاسيكي في قصر الثقافة حي السفارات بالعاصمة النابضة بالحياة التي تنصهر فيها الألحان الكلاسيكية والتبادل الثقافي العالمي، جمع اثنان من أعظم الموسيقيين في حفل واحد الموسيقار رمزي يسى و الدكتور حسن شرارة.

سادت أجواء الفتنة والسحر في قصر الثقافة منذ بداية الحفل، جمهوراً متنوعاً من عشاق الموسيقى وخبراء الثقافة ومحبينها حضروا واستمتعوا بأجمل المعزوفات، بدأ الحفل الدكتور حسن شرارة من مؤلفات العازف الألماني " يوهان سباستيان باخ " بمعزوفة السولو ومن ثم جمعت بالعزف الجماعي بمرافقة رمزي يسى، و أظهر حسن شرارة لعبه الماهر و الغني المرتبط بألة الكمان، كما عزف مقطوع موسيقية بجانب عمالقة الكلاسيك وخلق اندماجاً متناغماً، كما أبهر الملحن وعازف البيانو الشهير رمزي يسى الجمهور بمهاراته الموسيقية الاستثنائية على الة البيانو واشعلت عروضه الحماسية المسرح، عرض العازف رمزي خبرته في العزف على البيانو، حيث نقل الحضور في رحلة موسيقية ساحرة، قدم فيها مؤلفاته الرائعة بانسجام تام من العاطفة والمهارة والتقنية من القصص المؤثرة التي لمست قلوب الكثيرين إلى المقطوعات المفعمة بالحيوية التي جعلت الجمهور تعلو صفقاته المتتالية، حيث شهد له الجمهور بقدرته على التواصل من خلال الموسيقى.

وعبر شرارة ويسى في المؤتمر الصحفي عن سعادتهما بالتواجد في الرياض، مقدمين شكرهم للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ لدعمه وتقديره لأنواع الفنون المختلفة، كما اثنوا على الشركة المنظمة “بنش مارك” مؤكدين ان الرياض اليوم تحظى بتنظيم عالمي، واشاروا الى أن الجمهور السعودي مستمع جيد للموسيقى، والموسيقى الكلاسيكية خاصة، وانهم كانوا حريصين جدا في اختياراتهم، وارضاء جمهورهم من المستمعين والعازفين.

واشارت الشركة المنظمة “بنش مارك” الى ان الحدث يهدف إلى تعزيز الروابط بين الثقافات من خلال الموسيقى، وتعزيز الالتزام والانسجام بين الآلات الموسيقية، حيث تركت العروض الجذابة التي قدمها يسى وشرارة أثراً لا يمحو لجمهور الرياض، حيث سلطت الضوء على اللغة العالمية للموسيقى التي تتخطى الحدود والثقافات.