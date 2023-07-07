عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمزي يسى وحسن شرارة في أمسية موسيقية من الرياض| صور

حسن شرارة
حسن شرارة

 نظمت شركة “بنش مارك” الخميس 6 يوليو ضمن فعاليات “تقويم الرياض” حفل موسيقي كلاسيكي في قصر الثقافة حي السفارات بالعاصمة النابضة بالحياة التي تنصهر فيها الألحان الكلاسيكية والتبادل الثقافي العالمي، جمع اثنان من أعظم الموسيقيين في حفل واحد الموسيقار رمزي يسى و الدكتور حسن شرارة.

 

 

سادت أجواء الفتنة والسحر في قصر الثقافة منذ بداية الحفل، جمهوراً متنوعاً من عشاق الموسيقى وخبراء الثقافة ومحبينها حضروا واستمتعوا بأجمل المعزوفات، بدأ الحفل الدكتور حسن شرارة من مؤلفات العازف الألماني " يوهان سباستيان باخ " بمعزوفة السولو ومن ثم جمعت بالعزف الجماعي بمرافقة رمزي يسى، و أظهر حسن شرارة لعبه الماهر و الغني المرتبط بألة الكمان،  كما عزف مقطوع موسيقية بجانب عمالقة الكلاسيك وخلق اندماجاً متناغماً، كما أبهر الملحن وعازف البيانو الشهير رمزي يسى الجمهور بمهاراته الموسيقية الاستثنائية على الة البيانو واشعلت عروضه الحماسية المسرح، عرض العازف رمزي خبرته في العزف على البيانو، حيث نقل الحضور في رحلة موسيقية ساحرة، قدم فيها مؤلفاته الرائعة بانسجام تام من العاطفة والمهارة والتقنية من القصص المؤثرة التي لمست قلوب الكثيرين  إلى المقطوعات المفعمة بالحيوية التي جعلت الجمهور تعلو صفقاته المتتالية، حيث شهد له الجمهور بقدرته على التواصل من خلال الموسيقى.

 

وعبر شرارة ويسى في المؤتمر الصحفي عن سعادتهما بالتواجد في الرياض، مقدمين شكرهم للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ لدعمه وتقديره لأنواع الفنون المختلفة، كما اثنوا على الشركة المنظمة “بنش مارك” مؤكدين ان الرياض اليوم تحظى بتنظيم عالمي، واشاروا الى أن الجمهور السعودي مستمع جيد للموسيقى، والموسيقى الكلاسيكية خاصة، وانهم كانوا حريصين جدا في اختياراتهم، وارضاء جمهورهم من المستمعين والعازفين.

 

واشارت الشركة المنظمة “بنش مارك” الى ان الحدث يهدف إلى تعزيز الروابط بين الثقافات من خلال الموسيقى، وتعزيز الالتزام والانسجام بين الآلات الموسيقية، حيث تركت العروض الجذابة التي قدمها يسى وشرارة أثراً لا يمحو لجمهور الرياض، حيث سلطت الضوء على اللغة العالمية للموسيقى التي تتخطى الحدود والثقافات.

حسن شرارة رزي يسي أمسية موسيقية الرياض التبادل الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة

موضوعات متعلقة

قضايا تهم الأسرة.. شيري عادل تكشف كواليس فيلم أصل الحكاية

مخرجة "من عمل الشيطان" بعد عرضه بمهرجان اليريفان: أعود لوطني الأم للمرة الأولى

تفاصيل حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

إشادات نقدية.. أمير المصري بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بفيلم In Camera

كريم ابو زيد يستعد لطرح عيشلك يومين

ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في الإمارات وتستعد لعمل جديد

الفيلم القصير نب تاوي يفوز بجائزة في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي

وزيرة الثقافة: ثورة 30 يونيو قادت مصر إلى الإنجاز والبناء

ترشيحاتنا

حكم من لم يدرك إلا التشهد..هل تكتب له الجمعة أم يؤدي الظهر؟

أوائل الدبلومات الفنية : التحقنا بها بناء على رغبتنا لتغيير نظرة المجتمع

خبر غير سار .. تغير المناخ يصيب البشر بفقدان البصر

تريزيجيه لـ إمام عاشور: كمل في أوروبا وبلاش تنضم للأهلي

تريزيجيه يكشف سر أزمته مع فايلر وسبب رفضه اللعب لإنتر ميلان

تريزيجيه عن مباراة الأهلي والوداد: كنت هموت وصلاح قالي هيحصلك حاجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم.. شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

فيديو

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ