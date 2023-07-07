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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن قلق بلاده العميق جراء تصعيد العنف في الضفة الغربية

صدى البلد

 أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن قلق بلاده العميق من تصعيد العنف في الضفة الغربية وما تضمنه من هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث أكد أوستن "أهمية التعاون بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتخفيف التصعيد واتخاذ خطوات ملموسة نحو تقوية الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم /الجمعة/. 
وبحث الجانبان تفاصيل العملية الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددا على دعم الولايات المتحدة المتين لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. 
 

 

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