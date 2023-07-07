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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود القط : مصر صمام أمان لمواجهة الهجرة غير الشرعية

محمود القط
محمود القط

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، تسعي طوال الوقت لتكون العالقة مع مصر طيبة، وأن أول زيارة لها بعد تولي المنصب كانت الزيارة لمصر، و المشاركة في قمة المناخ.

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وقال محمود القط، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن الجميع في الاتحاد الأوروبي، يعلمون أن مصر صمام الأمان لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلي أن الاتحاد الأوروبي في حالة قلق بعد ما يحدث في السودان، فهناك بعض المواطنين السودانيين يذهبون لـ الدول الأوروبية.

وأشار إلي أن مصر قامت بمنع الهجرة غير الشرعية، وهناك مبادرات كثيرة، لمواجهة هذه الظاهرة، وهناك قوة عسكرية على السواحل حتي لا يتسلل أحد من أي دولة ويذهب من خلال مصر لـ الدول الأوروبية.

 

محمود القط مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا

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