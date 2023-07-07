الأزهر العالمي للفتوى: الأخلاق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، علينا العلم أن الأخلاق هي عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال، فإذا كانت الأفعال حسنة تكون الخلق حسنة، وإذا كانت الأفعال غير حسنة تكون النفس بها مشكلات.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، خلال حواره برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن كل شخص عليه أن يعلم ما له وما عليه، وأن الأخلاق ليست مواد تدرس، هي أشياء في النفس يكتسبها الشخص من البيئة التي يعيش فيها.

ولفت إلي أن الأسرة لها دور كبير في بناء الأخلاق في نفس الشخص، فالأخلاق لا تدرس بالورقة و القلم، ولكن يكتسبها الشخص أو الطفل من الأفعال الصادرة من الأسرة.

وأشار إلي أن الأب والأم عليهم، الدور الرئيسي، في تنمية الأخلاق في داخل الأولاد، ولذلك نطالب الجميع بزرع الأشياء الجميلة و الطيبة، وسنة رسول الله في الأطفال.