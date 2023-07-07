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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أمم إفريقيا.. المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الختامي الليلة لمواجهة المغرب

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يؤدي مساء اليوم الجمعة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي مرانه الختامي فى مدينة الرباط استعدادا للقاء المغرب غدا السبت فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وشهد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مساء أمس الخميس تدريبات المنتخب الأولمبي فى مدينة الرباط استعدادا للقاء المغرب فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وكان برفقته الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي والمهندس مازن مرزوق المنسق العام للمجموعة الأولى، ووصل جمال علام أمس الخميس إلى الرباط في المغرب قادما من القاهرة بدعوى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

 

تدريبات قوية للاعبي المنتخب الأولمبي

وأدى المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة التى شهدت مبارياته فى الدور الأول والدور قبل النهائي وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 حيث يتأهل من البطولة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وكان الحهاز الفتى ل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي قد فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس واكتفى بخوض اللاعبين الذين بدأوا مباراة غينيا تدريبات استشفائية بينما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية.

 

المنتخب الأولمبي ميكالي كأس الأمم الافريقية محمد بركات اتحاد الكرة

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