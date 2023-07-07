المشد: المجتمع حاليا يشهد انفتاحا كبيرا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

كشف الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، الطرق المثلى لاستعادة وتطبيق منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، لافتًا إلى أن الكثير من الأشخاص لا يفهم معنى «الأخلاق».

وقال المشد خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الأخلاق عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصبر عنها الأفعال بتلقائية، وإذا كانت الأفعال حسنة، فهي تعبر عن الأخلاق الطيبة، أما إذا كانت الأفعال سيئة، فهي تعبر عن الأخلاق السيئة.

وتابع: الله عز وجل خلق الإنسان بالفطرة السلمية، ولكن الأفعال التي يكتسبها في حياته هي من تشكل أخلاقه، موضحًا أن تعلم الأخلاق يشترك فيه العديد من العوامل والتي تبدأ من الأسرة، حيث هي التي تقوم بتأسيس قيم الأخلاق في الأطفال.

وأوضح المشد، أن المجتمع حاليا يشهد انفتاحا كبيرا بسبب التطور الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الانفتاح أثر بالسلب على نشر العديد من القيم السلبية والأفكار المتطرفة التي تهدد أخلاق الشباب.

وشدد المشد على أهمية إطلاق حملات التوعية التي تعد أداة لمواجهة تغيرات المجتمع في تربية الأجيال للحد من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب تحصين الشباب من أي أفكار غير مألوفة.



