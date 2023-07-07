معهد إسرائيلي: أعمال المستوطنين المتطرفة ضد الفلسطينيين تستنزف الجيش

قال اللواء المتقاعد يعقوب عميدارور الباحث في معهد القدس للاستراتيجية، والأمن، اليوم الجمعة، إن أعمال الشغب والتخريب التي يقوم بها المستوطنون في القرى العربية هي جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف الباحث أن أعمال المستوطنين المتطرفة لن تمنع العمل المقاوم ولن تحقق ردعا، وستجلب رد فعل لدى الجمهور الفلسطيني وسنجد أشخاصا جدد ينضمون للعمل المقاوم.

وأشار إلى أن أعمال المستوطنين المتطرفة هي فقط تستهدف أشخاصا ذنبهم الوحيد أنهم فلسطينيون، ومن الممكن أن تكون فتيلا لإشعال المنطقة على أكثر من ساحة.

وأوضح أن أعمال المستوطنين المتطرفة لها انعكاسات خطيرة على قدرة الجيش الإسرائيلي والشرطة في محاربة المقاومة حيث أنها تشكل حالة من الاستنزاف.

وتابع: من الانعكاسات الخطيرة لتلك الأعمال وقف تدريبات الجنود للسيطرة على شغب المستوطنين وبالتالي نجد جنودا في الميدان غير مدربين على الوجه المطلوب وبالتالي زيادة عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش في حال الدخول لأي معركة واسعة كانت أو محدودة.