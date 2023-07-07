أمن القاهرة يضبط لصا سرق أموالا من أجنبي بالمعادي

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالمعادي وضبط مرتكبى الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المعادى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى عبارة عن عملات أجنبية من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأضاف بسابقة تعرفه على المجنى عليه والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وأضاف باستبدال المبلغ المالى إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة) وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باق المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية .

حيث أمكن ضبط شقيقه وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة ، كما تم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية).

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها وكذا من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.