عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط لصا سرق أموالا من أجنبي بالمعادي

دولارات
دولارات

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالمعادي وضبط مرتكبى الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المعادى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى عبارة عن عملات أجنبية من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأضاف بسابقة تعرفه على المجنى عليه والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وأضاف باستبدال المبلغ المالى إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة) وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باق المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية .

حيث أمكن ضبط شقيقه وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة ، كما تم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية).

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها وكذا من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المعادي امن القاهرة سرقة مبلغ شرطة المعادى عملات اجنبية مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

موضوعات متعلقة

الأمن يسيطر على مشاجرة بالسلاح في مدينة نصر.. تفاصيل

ضبط شخصين حال شروعهما فى سرقة أحد المحاجر بالقاهرة

تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ كوبري المشاة بمحور الميثاق في مدينة نصر

أمن القاهرة يكشف ادعاء مواطن تعرضه للاعتداء وسرقة أمواله في عين شمس

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسي

العثور علي كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة |صور

القبض على 3 أشخاص لاحتجازهم تاجر فاكهة بسبب خلافات مالية

ضبط شخصين لتجميعهما زيوت السيارات وإعادة بيعها داخل عبوات جديدة بالقاهرة

ترشيحاتنا

وفد من دولة بوركينا فاسو في زيارة لمرافق قطاع الطيران بهدف التعاون.. صور

قمة بطعم الغيابات| 11 نجما يواجهون شبح الإقصاء عن مواجهة الأهلي والزمالك

قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

إهانة وطرد من الأهلي.. تريزيجيه يكشف كواليس إنقاذه من التجنيس

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب بنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ