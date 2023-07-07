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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين

أسعار الغذاء العالمية
أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعا بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة اليوم إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط ​​122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
وكانت قراءة مايو في الأصل 124.3.
وقراءة يونيو هي الأدنى منذ أبريل  2021 وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4 % من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 .
وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 بالمئة عن مستويات عام 2022 بحسب رويترز.

وقالت الفاو إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريبا بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 % إلى 783.3 مليون طن. وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.1 % في يونيو  مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 % على أساس شهري، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 % عن مايو ، مسجلا أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

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