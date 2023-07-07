ماذا حدث في التربية والتعليم خلال الأسبوع؟

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت 1 يوليو– الخميس 6 يوليو) ويتضمن ما يلي:



السبت ١ يوليو ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استئناف امتحانات الدور الاول للثانوية العامة الأحد الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٣، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.



الأحد ٢ يوليو 2023

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.



وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه الوزير أيضا بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد يوما بديلا نظير يوم الاجازة، وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم.

وقد تفقد الوزير والمحافظ مركز توزيع الأسئلة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير توزيع الامتحانات بالمحافظة.



الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣

في إطار زيارته لمحافظة مطروح، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بالإضافة لعدد من استراحات المعلمين.

وقد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية.



وحرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.



كما تفقد الوزير والمحافظ لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أداء الطلاب فى الامتحان.



كما تفقد الوزير والمحافظ استراحات المراقبين والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بمجمع مدارس عادل الصفتى، حيث اطمأن الوزير على توفير جميع الإمكانيات لهم بالاستراحات الخاصة، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.



الأحد 2 يوليو 2023

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم

(الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما وجه الوزير مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة فى حال وجود أية شكوى للتعامل الفورى معها.

كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.



الاثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانا، صرح فيه شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الإدعاءات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل أحد الأشخاص حول قيام أحد اعضاء اللجنة التي قامت بوضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وتسريب أجزاء من الامتحان.

وقد أسفرت نتائج تحقيقات اللجنة عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان .

وأوضح المتحدث الرسمي أن الشخص محل الادعاء يخضع للتحقيق من قبل الوزارة وكافة الجهات المعنية ذات الصلة.



الثلاثاء ٤ يوليو 2023

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بزيارة محافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) اليوم، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالي لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا : "لا تستر على أي فساد..ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات".



الثلاثاء 4 يوليو ٢٠٢٣

في إطار زيارته لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عددا من لجان الامتحانات بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الجولة التفقدية، بتفقد سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة، أثناء أداء لجنة الطالبات امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا" واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

كما تفقد الوزير لجنة للطلاب أثناء امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضة التطبيقية" واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وقد أشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، مضيفا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجان مدرسة خالد بن الوليد التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.



الثلاثاء 4 يوليو 2023

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب / طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالب / طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى (فترة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية (فترة ثانية).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.



الأربعاء 5 يوليو 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، بنسبة نجاح 64.47%، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة،

وأشاد الوزير بحسن سير أعمال الإمتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 20 مايو الى 16 يونيو 2023 والتي تقدم لها (739170) طالب وطالبة وأشرف عليها (220000) معلم ، فى (2553) لجنة.

وقد أعلن الوزير أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها وأوضح أن أهم سمات النتيجة كالأتى:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبه ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة .

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى إن استراتيجية التعليم الفنى 2018 تطبق فى المدارس، ومنهجية الجدارات بدأت عام 2019، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجية التطبيقية بلغت 52 مدرسة هذا العام.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023 ، وأعرب عن سعادته لتخريج دفعة متميزة من الطلاب المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وجهدهم، مؤكدا سعى الوزارة الدائم من أجل تقديم تعليم متميز من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى.

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس من خلال الرابط التالى:

‏https://nategafany.emis.gov.eg



الخميس ٦ يوليو 2023

واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث قام الوزير بزيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة، وكان في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أيضا على أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب.

الخميس 6 يوليو ٢٠٢٣

في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددا من اللجان بالمحافظة، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن الوزير، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجنة مدرسة الشهيد مهيد أحمد بهاء الدين الهوارى التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

كما تفقد الوزير والمحافظ سير الامتحان لجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ببرج العرب؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب والطالبات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) وأطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة. ووجه الوزير الطلاب بأن كراسة الأسئلة، والإجابة فى ورقة واحدة والتركيز على اختيار الإجابة مباشرة.

وحرص الوزير على تفقد غرفة الكنترول بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، والاطمئنان على تنفيذ التعليمات والإجراءات بشأن الامتحانات.

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣

اختتم الدكتور رضا حجازي زيارته للإسكندرية بتفقد مقر تقدير الدرجات بالمحافظة، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

واطمأن الدكتور رضا حجازي على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة

واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بشأن الصورة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تقوم بالغش الاكتروني أثناء تأدية امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الطالبة "هـ . م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

الخميس 6 يوليو 2023

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالى عدد (728.395) طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد (726.447) طالب/طالبة اللغة الإنجليزية الأولى، وعدد (1.934) طالب/ طالبة اللغة الفرنسية الأولى، وعدد (14) طالب/ وطالبة اللغة الألمانية الأولى، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة علم النفس (فترة أولى)، ومادة علم الاجتماع (فترة ثانية).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان.

الخميس ٦يوليو ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة؛ لقبول الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين STEM ، ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك في الفترة من 5/ 7/ 2023 إلى 25/ 7/ 2023، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة، على الرابط التالي: http://emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنه قد تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس STEM في الفترة من يوم السبت الموافق 12/ 8/ 2023 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 15/ 8/ 2023، ومدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16/ 8/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2023 وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.كما أعلنت الوزارة عن الشروط العامة للتقديم.

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