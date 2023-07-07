بعد ثريدز Threads .. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستجرام وماسنجر

ضرب عطل مفاجئ خدمات شركة "ميتا" الأمريكية، من بينها فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو، بعد تدشين تطبيق ثريدز Threads الجديد الذي يأتي كمنافس لموقع تويتر.

ووفقا لموقع تتبع الأعطال "Downdetector"، أبلغ الآلاف من مستخدمي خدمات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وماسنجر حول العالم، عن وجود خلل بتطبيقات التواصل الأكثر شهرة، منعهم من إرسال وتبادل الرسائل والمقاطع الصوتية والصور والفيديوهات وحتي مشاركة المنشورات على الشبكة الاجتماعية.

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستجرام وماسنجر



وسجل موقع Downdetector، الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، الآلاف الشكاوى من المستخدمين الذين يواجهون عطلا بتطبيقي فيسبوك وإنستجرام وماسنجر بعدد من دول العالم من بينها مصر.

وخلال الدقائق القليلة الماضية، أبلغ المستخدمين الذين يعانون من مشكلات في في استخدام تطبيق ماسنجر، من بينهم 76% يعانون من مشاكل في إرسال الرسائل، بينما عاني حوالى 16 % من المتأثرين من صعوبات في استخدام التطبيق، وحوالى 8 % منهم واجهوا صعوبة في الاتصال بالخادم.

عطل بتطبيق ماسنجر



وأوضحت مؤشرات موقع "DownDetector"، المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، أن معظم المتأثرين بـ عطل فيسبوك، عانى منهم حوالى 51% من صعوبات في الاتصال بالخادم، بينما واجه حوالي 31 % منهم من مشكلات في استخدام التطبيق، و 18% واجهوا صعوبة في تحميل المنشورات عبر الخدمة.

عطل فيسبوك

وجاءت معظم شكاوى المستخدمين المتأثرين بوجود عطل بتطبيق إنستجرام، حيث واجه 61% منهم من صعوبة في استخدام التطبيق، بينما 22% منهم لم يتمكنوا من مشاركة المنشورات، فيما أوضح 17% منهم بأنهم واجهوا صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

عطل بتطبيق إنستجرام

وكما انهالت شكاوي المستخدمين بموقع "DownDetector"، عن فقدانهم الوصول إلى تطبيق ثريدز Threads الجديد المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية، وأبلغ حوالى 59% من المتأثرين الذين لم يتمكنوا من فتح التطبيق على هواتفهم، بينما أوضح 26% منهم بأنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، فيما أشار 15% منهم إلى أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالخادم.