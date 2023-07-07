عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر القومي للمرأة بالجيزة: القيادة السياسية اهتمت بوضع النساء في جميع المجالات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت ماجدة محمود مقرر  المجلس القومي للمرأه  بالجيزة إن القيادة السياسية المصرية وفقا لكافة المؤشرات اهتمت بوضع المرأه المصرية في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وعلى سبيل المثال تمكين المرأه في البرلمان المصري .

وأشارت مقرر المجلس القومي بالجيزة ، إلى أن المرأة المصرية لديها ثقة متبادلة بينها وبين الدولة المصرية ، وهذه الثقة خلقت نوعا من الانجازات من قبل المرأه للقيادة السياسية والعكس ، وكان هناك نوعا من تبادل الاراء .

ولفتت مقرر المجلس القومي بالجيزة ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من نادى على المرأه المصرية ، مضيفة :" السيسي وعظيمات مصر حدوتة مصرية جميلة جدا ".

وتابعت، أن المرأه المصرية قدمت الشهيد كأخ وأبن وزوج ، وقدمت نفسها شهيدة ، وحققت المزيد من الإنجازات في كل المجالات.
 

المجلس القومى للمرأة توك شو القومى للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقرر المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

توك توك وحشيش وهيطلق مراته.. أزمات مرتضى منصور ونجوم الزمالك في 2023

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لتجار المخدرات.. إحباط ترويج مليون قرص كبتاجون بالدقهلية

الأنبوبة انفجرت فيهم .. صور ضحايا حريق مطعم بالقليوبية

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

بالفيديو .. آخر ظهور لـ باحثة إسرائيلية روسية قبل اختفائها ببغداد

رجّعولي فلوس العملية | سيدة تفتعل أزمة بمستشفى في أكتوبر.. والشرطة تتدخل

رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. احترس

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ