مقرر القومي للمرأة بالجيزة: القيادة السياسية اهتمت بوضع النساء في جميع المجالات

قالت ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأه بالجيزة إن القيادة السياسية المصرية وفقا لكافة المؤشرات اهتمت بوضع المرأه المصرية في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وعلى سبيل المثال تمكين المرأه في البرلمان المصري .

وأشارت مقرر المجلس القومي بالجيزة ، إلى أن المرأة المصرية لديها ثقة متبادلة بينها وبين الدولة المصرية ، وهذه الثقة خلقت نوعا من الانجازات من قبل المرأه للقيادة السياسية والعكس ، وكان هناك نوعا من تبادل الاراء .

ولفتت مقرر المجلس القومي بالجيزة ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من نادى على المرأه المصرية ، مضيفة :" السيسي وعظيمات مصر حدوتة مصرية جميلة جدا ".

وتابعت، أن المرأه المصرية قدمت الشهيد كأخ وأبن وزوج ، وقدمت نفسها شهيدة ، وحققت المزيد من الإنجازات في كل المجالات.

