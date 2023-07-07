ضمن مبادرة 100 يوم صحة.. فحص ومتابعة المترددين على كنيسة الأنبا أنطونيوس

نظمت الفرق الطبية المتنقلة في السويس، قافلة طبية بكنسية الأنبا انطونيوس، لتقديم خدماتها بالمجان للمواطنين، في إطار متابعة العمل بمبادرة 100 يوم صحة.

وأجرت القافلة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل (التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة) وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج ، والرعاية الصحية لكبار السن ، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية ، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية ، ويأتي ذلك لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



كما تواصل فرق التواصل المجتمعي التابع لاداره الاعلام والتثقيف الصحي بالمديريه دورهم في توعيه المواطنين بأهمية هذه الحملات دورها في تأمين الحياه الصحية السليمه وأهمية الكشف الدوري للاطمئنان على صحة المواطنين من خلال مثل هذه المبادرات الهامه

يأتي ذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، ودعم سيادة اللواء ا. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة المتابعة على مدار الساعة لحملة " ١٠٠ يوم صحة" بجميع الإدارات الطبية على مستوى المحافظة وذلك بالميادين الرئيسية والوحدات الصحية للفرق الطبية الثابتة والمتحركة تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

