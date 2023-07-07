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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى ذكرى استشهاده.. بكرى: رحل جسد منسى ورفاقه وأرواحهم موجود بيننا

الشهيد احمد منسى
الشهيد احمد منسى

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، قاتل العناصر الارهابية ببسالة حتى استشهد فى مثل هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 7 يوليو من عام 2017.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن العقيد احمد منسي  استشهد فى واقعة تعرف بـ معركة أو ملحمة البرث، التي جسدت معركة القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية.

 قصة بطولية

وأكد بكرى أن الشهيد الراحل قدم قصة بطولية لا يمكن أن ينساها المصريون، وكل جزء في أرض مصر يروى بدماء الشهداء من الجيش والشرطة، ويجب علينا ألا ننسى هذه المواقف قصص البطولات التي جعلتنا نشعر بالأمن والأمان.

أوضح بكري، أن الشهيد أحمد منسي رحل هو ورفاقه بأجساده، ولكن أرواحهم لازلت موجودة الجميع يتذكرها، وقصص بطولاتهم أصبحت تخلد موقفهم البطولي.

أحمد منسي أرض مصر الإعلامي مصطفى بكري التنظيمات الإرهابية الشهيد أحمد المنسي حقائق واسرار تنظيمات الإرهابية

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