بكري : مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا عام 2022

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك رؤية شعبية بأن التحديات التي نتعرض لها ستؤثر علينا في المستقبل بالسلب.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”،القيادة السياسية هدفها النهوض بالبلد، وذلك وفق إنفوجراف نشره مجلس الوزراء بشأن اعتبار مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا 2022.

الاستثمارالأجنبي

وأشار مصطفى بكري،إلى أن الاستثمارالأجنبي زاد بسبب الطفرة في المشروعات الخضراء عام 2022، علاوة على حوافر تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر.

ولفت بكري إلى أن القيادة المصرية تنظر للمستقبل وترى أبعاد الأزمة الاقتصادية بعين الاعتبار، وتسعى لمحاولة الخروج من تبعات تلك الأزمة لحساب الطبقات الشعبية المختلفة.



