على مسرح الماركيه.. سيمون تغني "مش نظرة وابتسامة" مع الأطفال

حرصت سيمون على تقديم أغنيتها الشهيرة " مش نظرة وابتسامة" برفقة الأطفال مساء اليوم على مسرح الماركيه.

كما ستغني الفنانة صفاء أبوالسعود للغناء من جديد، في حفل اليوم على مسرح الماركييه، الذي تقدمه الفنانة سيمون، من أجل حملة «مانحي الأمل العالمية»، وهي حركة عالمية تدعوا إلى نشر الأمل، حيث تنظم سنويا مع مشاركين في أكثر من 21 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص.

بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان ومرضى القلب والأوعية الدموية والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

وأعربت الفنانة صفاء أبوالسعود، عن سعادتها بتواجدها في هذه الحملة الإنسانية ولعودتها من أجل حملة مانحي الأمل، مشيرة إلى أن من واجب الفنان التواجد في مثل هذه الفاعليات لكي يصبح قدوة لجميع فئات المجتمع.

وأضافت صفاء أبوالسعود، أن حملة مانحي الأمل هو حدث عالمي تنتظره مصر في الفترة المقبلة، وهي تهدف لسعادة العالم وراحة البشر والأمم قائلة: هناك العديد من المفاجآت التي ستكون من ضمن برنامج الحفل.

حملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كأول رياضي يعود لممارسة الرياضة الاحترافية بعد عملية زرع نخاع العظم التي تعرف بأنها أخطر من السرطان.

سيمون

سيمون