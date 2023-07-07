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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يتقدم بطلب عاجل لـ أردوغان قبل اجتماع الناتو

صدى البلد

عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله بأن يتمكن حلف الناتو من المصادقة على طلب السويد للعضوية في الحلف، في وقت قريب.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن الجانبين بحثا العديد من القضايا، في اتصال هاتفي، على غرار أوكرانيا، والعلاقات الثنائية، والتعامل مع الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت "رويترز".

وأشار المتحدث إلى أن سوناك "شدد على الفوائد الملحوظة من انضمام السويد إلى الناتو، والتقدم الذي تم إحرازه في التعامل مع مخاوف تركيا الأمنية المشروعة، معربا عن أمله بأن يتمكن الحلف من المصادقة على انضمام السويد بأسرع ما يمكن".

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قبل أيام من اجتماع الحلف .. أردوغان يفاجئ الناتو بشأن انضمام السويد

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتخذ القرار الأفضل بشأن عضوية السويد في الناتو.

وقال أردوغان، اليوم، قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي،: "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس، وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان"، حسبما نشرت “سبوتنيك”.

وأكد أردوغان، تأييده لـ"سياسة الباب المفتوح"، وقال: "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية، أن تكون لها مساهمات في الناتو؟".

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