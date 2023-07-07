رئيس الوزراء البريطاني يتقدم بطلب عاجل لـ أردوغان قبل اجتماع الناتو

عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله بأن يتمكن حلف الناتو من المصادقة على طلب السويد للعضوية في الحلف، في وقت قريب.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن الجانبين بحثا العديد من القضايا، في اتصال هاتفي، على غرار أوكرانيا، والعلاقات الثنائية، والتعامل مع الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت "رويترز".

وأشار المتحدث إلى أن سوناك "شدد على الفوائد الملحوظة من انضمام السويد إلى الناتو، والتقدم الذي تم إحرازه في التعامل مع مخاوف تركيا الأمنية المشروعة، معربا عن أمله بأن يتمكن الحلف من المصادقة على انضمام السويد بأسرع ما يمكن".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتخذ القرار الأفضل بشأن عضوية السويد في الناتو.

وقال أردوغان، اليوم، قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي،: "سنناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس، وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان"، حسبما نشرت “سبوتنيك”.

وأكد أردوغان، تأييده لـ"سياسة الباب المفتوح"، وقال: "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية، أن تكون لها مساهمات في الناتو؟".