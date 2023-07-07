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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقطة رومانسية مع زوجها.. ياسمينا العلواني تخضع لجلسة تصوير في حفل زفافها

زفاف ياسمينا العلواني
زفاف ياسمينا العلواني

خضعت الفنانة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير في حفل زفافها اليوم الجمعة، داخل الفندق المقام به الحفل في مدينة السادس من أكتوبر. 

وظهرت ياسمينا العلواني، في صور حفل الزفاف باكثر من لقطة، حيث داعبها زوجها بقبلة، في لقطة رومانسية بينهما. 

 

حفل زفاف ياسمينا العلواني

احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني، مساء اليوم الجمعة، بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء. 

وخضعت المطربة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير صباحية، مع عريسها في الفندق الذي يقام فيه حفل الزفاف. 

 

أعمال ياسمينا العلواني 

أحدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 ملايين، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

 

حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
حفل زفاف ياسمينا العلواني
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