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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشريف: الإسكندرية مظلومة في السياحة الخارجية بسبب قصور الترويج.. فيديو

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

كشف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تفاصيل تطوير المحافظة قائلا إن لديهم عددا من المقاصد الدينية يمكن أن تصبح مزارا للسائحين.

 

وأضاف الشريف خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى حمدى رزق خلال مولد المرسي أبو العباس تنتعش المنطقة بالبيع والشراء لمدة 3 أيام، مع الحفاظ على كل المنشآت الأثرية والتراثية الجديدة من خلال هوية بصرية خاص بالمكان ذاته، ودخول مقام المرسي أبو العباس يزيد من الطاقة الإيجابية والراحة النفسية لزائريه.

السياحة الخارجية 

ونوه اللواء محمد الشريف بأن الإسكندرية مظلومة في السياحة الخارجية بسبب قصور في الترويج لها، مؤكدا أن الإسكندرية تحتوي على مقاصد سياحية عدة أبرزها "القلعة، المدينة الغارقة تحت الماء، مكتبة الإسكندرية، المساجد التاريخية، الشواطئ" وغيرها.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة تفتقر لسياحة اليخوت والمحافظة لا يوجد بها سوى مرسى واحد فقط وتمتلكه شركات خاصة، مضيفا: المحافظة هي الأولى في السياحة الداخلية والعربية لدول ليبيا والكويت والإمارات.


 

الإعلامي حمدي رزق الاسكندرية الراحة النفسية السياحة الخارجية الطاقة الإيجابية السياحة الداخلية المدينة الغارقة اللواء محمد الشريف

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