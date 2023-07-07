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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح يبدع في غناء مقادير لـ طلال مداح بحفل "الأساتذة"

مدحت صالح
مدحت صالح

أبدع المطرب الكبير مدحت صالح في غناء "مقادير" للمطرب السعودي طلال مداح خلال حفل الاساتذة المقام بدار الأوبرا المصرية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وتوجه بتحية لملحن الأغنية سراج عمر. 

وحرص المطرب مدحت صالح على القاء كلمة للحاضرين خلال حفله المقام في دار الأوبرا.

وقال:" النهاردة يوم كله حب وعرفان للأساتذة الراحلين، وأتمنى كل زملائي في المهنة أن يتحمسوا للمشروع ويتواجدوا وتوجه بالشكر للحاضرين والشركة المتحدة.


بدأ الفنان مدحت صالح أول أغانيه في حفل "الأساتذة" بـ قولوله الحقيقة للراحل عبد الحليم حافظ وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

مدحت صالح من حفل الأساتذة: أدعو زملائي للمشاركة بالمشروع

مدحت صالح يبدأ حفل الأساتذة بـ قولوله الحقيقة لـ العندليب

افتتح الموسيقار عمرو سليم  حفل الاساتذة لـ مدحت صالح بمقطوعة  موسيقية بمصاحبة المايسترو هشام مصطفى.

بدأ توافد الجمهور لحفل مدحت صالح  المقام في دار الأوبرا اليوم تحت عنوان "الأساتذة" والذي يتضمن اعادة صياغة الألحان المصرية  لكبار الملحنين.

وكشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وثمن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، التعاون القائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل حفل الفنان مدحت صالح المُذاع حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك في أولى فعاليات المشروع الفني «الأساتذة».

وأضاف خالد داغر: "تذاكر الحفل نفذت منذ 4 أيام وكنا نتمنى تلبية جميع طلبات التذاكر"، موضحا: "الحفلات ستتوالى ضمن مبادرة "الأساتذة والجميع يكون سعيد بالحفلات القادمة".

وأوضح أن مشروع الأساتذة يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، وهو مجال لا ينقطع ولا ينتهي، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد لألحان ممتدة لأوائل القرن العشرين، و«كلاسيكيات للموسيقى العربية»، لم تسمع من قبل.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر رئيس الشركة المتحدة الفنان مدحت صالح المطرب مدحت صالح حفل الأساتذة

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