أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح .. الغرفة التجارية توضح

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن سبب ارتفاع سعر حديد التسليح.

قال الزيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” والمذاع عبر قناة “المحور"،:" السبب وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح يعود إلى عدم تصدير بعض المصانع للخارج والعمل بأقل من طاقتها المرخص بها.

أوضح الزيني،:" هناك عاملا أخر يساهم في ارتفاع أسعار التسليح هو ضعف الرقابة على الأسواق بصفة عامة، مما يتيح لأصحاب التجارة رفعها بشكل تعسفي، لافتا إلي أن دور الأجهزة الرقابية هو متابعة الكمية التي يستلمها الوكلاء من المصانع، والتأكد من سعر الحديد المطروح في الأسواق.

اختتم الزيني حديثه عن سعر حديد التسليح في مصر، وصفا إياه بأنه “الأعلى في العالم”، مؤكدا أن سعر الحديد في الخارج لا يتجاوز 700 دولار للطن، بينما يصل في مصر إلى 27000 جنيه، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المستهلك والمستثمر.

