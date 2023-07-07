«الأستاذ» تفوق فى تقديم «الأساتذة» .. تفاصيل حفل مدحت صالح بالأوبرا

وسط تفاعل جماهيرى كبير مساء اليوم الجمعة وعلى المسرح الكبير بالأوبرا الذى رفع لافتة كامل العدد تفوق الفنان الكبير مدحت صالح على نفسه فى تقديم أولى احتفالات الأساتذة .

الاحتفاليه تأتى تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الاعلامية.

تعد هذه الاحتفالية اولى عروض مشروع الأساتذة الهادف الى اعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات اوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد .

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى .

يذكر ان مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.